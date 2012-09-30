В Ялте открыли памятник писателю Юлиану Семенову

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30 сентября 2012, 14:30 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

В Ялте в субботу открыли памятник выдающемуся советскому писателю и сценаристу Юлиану Семенову.

Автором скульптуры, которая расположилась возле входа в отель «Ореанда», где любил останавливаться писатель, стал академик российской академии художеств, народный художник Российской федерации, Александр Рукавишников, сообщает «Аргументы недели - Крым».

«Господь Бог создал самое прекрасное место на земле — Ялту. И слава о Ялте росла и крепла благодаря таланту и труду многочисленных творческих людей, величайших личностей, к которым, несомненно, относится и Юлиан СЕМЕНОВ. Это действительно не рядовое событие не только для Ялты, но и для Украины и всего мира. Жизнь и творчество Юлиана Семенова были тесно связаны с Ялтой, где он создавал большинство своих произведений», — сказал, вручая дочери писателя Юлии Семеновой поздравительное письмо от премьер-министра Украины Николая Азарова, первый заместитель городского головы Ялты Александр Олефир.

Памятник освятил настоятель церкви Воскресения Христова отец Александр. Установку памятника инициировал фонд Юлиана Семенова при содействии Министерства культуры Крыма и Ялтинского городского совета.

Памятник освятил настоятель церкви Воскресения Христова отец Александр. Установку памятника инициировал фонд Юлиана Семенова при содействии Министерства культуры Крыма и Ялтинского городского совета.

Напомним, в Ялте Семенов написал и "Семнадцать мгновений весны", и "Пароль не нужен", и "ТАСС уполномочен заявить", и "Экспансию", "Тайну Кутузовского проспекта".