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30 сентября 2012, 11:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве сегодня открывает сезон театр "Современник". На традиционном после "летнего антракта" сборе труппы почтут память одного из основателей театра, народного артиста России Игоря Кваши.

"АН" сообщали, что актер и ведущий телепрограммы "Жди меня" Игорь Кваша скончался 30 августа. 8 октября исполнится 40 дней, как не стало актера. В этот день в память об Игоре Кваше на Другой сцене "Современника" будет сыгран спектакль, поставленный им самим. По замыслу участников вечера под названием "А вам не хотится ль под ручку пройтиться?" в этот день финал спектакля будет особым: он завершится аудиозаписью, на которой свои любимые стихи читает сам Игорь Кваша.

Премьера нового спектакля в "Современнике" состоится 13 октября — это будет "ГенАцид. Деревенский анекдот" по роману современного российского писателя Всеволода Бенингсена.