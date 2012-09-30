Сегодня в Москве пройдет концерт памяти Виктора Цоя

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30 сентября 2012, 10:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

kinoman.net

В этом году Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. Сегодня большой концерт памяти легендарного рок-музыканта пройдет в спорткомплексе "Олимпийский".

В концерте примут участие бывший лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов, группы Пикник, Король и шут, Пилот, Zdob Si Zdub, "Княzz", F.P.G., "После 11", Ольга Кормухина и другие. Вячеслав Бутусов познакомился с Виктором Цоем на одном из фестивалей Ленинградского рок-клуба в 80-х. Позже он перепел "Звезду по имени солнца" и сегодня исполнит эту композицию на концерте.

Песни Цоя также прозвучат в симфоэлектронных обработках. Центральная сцена будет отдана оркестру "Глобалис", который играет песни "Кино" в своих классических интерпретациях.

Будут даже и хип-хоп исполнители, в том числе Noize MC.