В Гатчине открывается выставка английского живописца

//Культура

30 сентября 2012, 10:09 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

shkolazhizni.ru

В понедельник в Гатчинском дворце состоится открытие сразу двух выставок. Одна из них - выставка одного портрета – князя П.М. Волконского из фондов музея-заповедника «Гатчина». Вторая – выставка «1812 год. Путь к победе». Об этом «БалтИнфо» рассказали в городском Комитете по культуре.



Автор портрета князя П.М. Волконского – английский художник, известный в Европе портретист, гравер Джордж Доу. Именно с этой картины началось создание знаменитой галереи героев Отечественной войны 1812 года.

Джордж Доу писал портреты английских генералов, отличившихся в битве при Ватерлоо. В поисках связей и заказов в составе свиты герцога Эдуарда Кентского он поехал на Аахенский конгресс. Чтобы получить доступ к русскому императору и членам его свиты, художник оставляет несколько своих работ у флигель-адъютанта государя А.И. Михайловского-Данилевского. Мастерство и своеобразие живописца произвело впечатление, и ему было доверено изобразить портрет князя Волконского. Во время этих сеансов Доу был представлен Александру I. Государь был так удивлен «необыкновенным сходством», что художника приглашают в Россию для «снятия портретов с наших генералов».

«1812 год. Путь к победе». На выставке представлено более 100 экспонатов. Это оружие, обмундирование, живопись, литографии и скульптура.



Тематика первого зала посвящена истории Голштинских войск в России, второго – Гатчинских войск. Посетители увидят патронную офицерскую суму, шапку-гренадерку, эспантон, мушкетон, кирасу, палаш, шпагу, натруску, мундир и занавеску барабанщика.



В отдельном зале рассказывается об А.А. Аракчееве – основном авторе реформы русской артиллерии: благодаря этому государственному деятелю российская армия стала самой боеспособной в Европе и успешно противостояла артиллерии «Великой армии» Наполеона. Здесь кроме картин представлены оружие, почти полный комплект обмундирования рядового пешей артиллерии: мундир, камзол, панталоны, шляпа, галстук, башмаки, сухарный мешок.

Особый интерес на выставке представляют два кремневых револьвера производства тульского мастера Ивана Полина, принадлежавших Александру I. Они были при нем во время боев 1812 года и заграничного похода 1813-14 годов. Впервые посетители увидят медаль в честь Александра I - «Освободителя Европы», авторства его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны.