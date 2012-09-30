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//Культура

Фильм «В доме» одержал победу на Сан-Себастьянском кинофестивале

30 сентября 2012, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Испании на международном кинофестивале в городе Сан-Себастьян одержал победу фильм «В доме». Картина французского режиссера Франсуа Озона получила главный приз – «Золотую морскую раковину».

Фильм «В доме» описывает жизнь двух французских семей глазами школьника. Специальный приз жюри получил испанский фильм «Белоснежка». Режиссер снял приключения девушки Кармен, попавшей в труппу бродячий тореадоров-карликов, передает Радио Свобода. Испанская актриса Макарена Гарсия, исполнившая роль Кармен, получила «Серебряную раковину».

 Две премии фестиваля – за вклад в мировое кино – вручены американским кинематографистам: Томми Ли Джонсу и Дастину Ли Хоффману.

Россия на фестивале была представлена лишь на конкурсе молодых режиссеров. Был представлен фильм совместного производства с Испанией под названием «Чайка».

ИЧ

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