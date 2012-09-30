Юрий Любимов проведет юбилейный день рождения в театре Вахтангова (ВИДЕО)

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30 сентября 2012, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

ivanovo.mk.ru

Известный режиссер, народный артист РФ Юрий Любимов отмечает сегодня юбилейный день рождения. 30 сентября Любимову исполняется 95 лет. Весь праздничный день режиссер проведет в Театре имени Вахтангова.

В театре, который является альма-матер Юрия Любимова, будет показан спектакль "Бесы" по Достоевскому в его постановке. По словам режиссера, сначала обязательно состоится репетиция. В театре также готовится небольшая выставка - подборка фотографий из семейного альбома. А на фуршет Любимов пригласил "много хороших людей".

В эти дни уже накануне юбилея Любимов получает тысячи поздравлений: от президента Италии Джорджо Наполитано, Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, знаменитого итальянского дирижера Клаудио Аббадо.

В Вахтанговский театр Юрий Любимов поступил сразу по окончании Щукинского училища и прослужил многие годы. Потом он создал легендарную "Таганку". Руководил театром почти полвека и прославил на весь мир. Но в прошлом году на гастролях в Чехии случился конфликт режиссера и актеров. Любимов покинул родную труппу. Но окончательно покинуть "Таганку" Любимов не намерен: глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков пообещал, что во время летнего ремонта кабинет выдающегося режиссера превратят в музей.

У 95-летнего режиссера большие планы: Капков предложил ему поставить спектакль по Мольеру в Новой опере", где он уже ставил "Пиковую даму". Любимов еще приглашен поработать в Киевском театре оперы и балета: предполагаемое название — "Волшебная флейта" Моцарта. И полным ходом идут репетиции "Князя Игоря" в Большом. Премьера объявлена на 16 декабря.