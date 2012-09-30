Юрий Любимов проведет юбилейный день рождения в театре Вахтангова (ВИДЕО)

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Культура
30 сентября 2012, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Известный режиссер, народный артист РФ Юрий Любимов отмечает сегодня юбилейный день рождения. 30 сентября Любимову исполняется 95 лет. Весь праздничный день режиссер проведет в Театре имени Вахтангова.
В театре, который является альма-матер Юрия Любимова, будет показан спектакль "Бесы" по Достоевскому в его постановке. По словам режиссера, сначала обязательно состоится репетиция. В театре также готовится небольшая выставка - подборка фотографий из семейного альбома. А на фуршет Любимов пригласил "много хороших людей".
В эти дни уже накануне юбилея Любимов получает тысячи поздравлений: от президента Италии Джорджо Наполитано, Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, знаменитого итальянского дирижера Клаудио Аббадо.
В Вахтанговский театр Юрий Любимов поступил сразу по окончании Щукинского училища и прослужил многие годы. Потом он создал легендарную "Таганку". Руководил театром почти полвека и прославил на весь мир. Но в прошлом году на гастролях в Чехии случился конфликт режиссера и актеров. Любимов покинул родную труппу. Но окончательно покинуть "Таганку" Любимов не намерен: глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков пообещал, что во время летнего ремонта кабинет выдающегося режиссера превратят в музей.
У 95-летнего режиссера большие планы: Капков предложил ему поставить спектакль по Мольеру в Новой опере", где он уже ставил "Пиковую даму". Любимов еще приглашен поработать в Киевском театре оперы и балета: предполагаемое название — "Волшебная флейта" Моцарта. И полным ходом идут репетиции "Князя Игоря" в Большом. Премьера объявлена на 16 декабря.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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