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Леонид Броневой идет на поправку, но гостей пока видеть не хочет
29 сентября 2012, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Леонида Броневого перевели из реанимации в обычную палату. И хотя 83-летний Броневой пока полностью не восстановился после тяжелой болезни, его жизни больше ничто не угрожает.
«Леонид Броневой уже разговаривает, ест, может сидеть и даже потихоньку ходить. Но говорить о выписке пока слишком рано, нужно время для восстановления», рассказал Борис Тодуров, директор Киевского городского центра сердца.
В палате с ним неотлучно находятся жена и дочь, сообщает НТВ. Гостей пока не пускают – так захотел сам Леонид Сергеевич.