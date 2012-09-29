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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура

Леонид Броневой идет на поправку, но гостей пока видеть не хочет

29 сентября 2012, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

Леонида Броневого перевели из реанимации в обычную палату.  И хотя 83-летний Броневой пока полностью не восстановился после тяжелой болезни, его жизни больше ничто не угрожает.

 «Леонид Броневой уже разговаривает, ест, может сидеть и даже потихоньку ходить. Но говорить о выписке пока слишком рано, нужно время для восстановления», рассказал Борис Тодуров, директор Киевского городского центра сердца.

В палате с ним неотлучно находятся жена и дочь, сообщает НТВ. Гостей пока не пускают – так захотел сам Леонид Сергеевич.

НС

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