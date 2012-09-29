В Летнем саду пройдет праздник закрытия фонтанов

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29 сентября 2012, 11:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

caas.by

Последние несколько месяцев жители Северной в полной мере могли наслаждаться красотой обновлённого Летнего сада. 30 сентября в старинном парке пройдёт официальная церемония закрытия фонтанов, что должно несколько огорчить уже привыкших к их журчанию петербуржцев. Чтобы избежать излишней осенней хандры, закрытие фонтанов было решено провести ярко и празднично.



В ближайшее воскресенье Летний сад станет площадкой для всевозможных культурных развлечений. В два часа дня у Невской ограды будет организовано выступление Джаз Бэнда. На территории Гаванца в этот день можно будет увидеть балет под открытым небом «Времена года» в исполнении ансамбля старинного танца «Барокко». В четыре часа дня в Летнем саду, согласно сложившейся традиции, выступит военно-духовой оркестр.



Для самых маленьких гостей Летнего сада организаторы праздника также найдут интересное занятие. В Летнем саду, в частности, разместятся арт-мастерская «Тайна Зелёного кабинета» и музыкально-танцевальная мастерская «Осенний танец водных струй в листве багряно-золотистой». Кроме того, для детей и взрослых будет организован мастер-класс «Летний сад из песка».



Официальное закрытие фонтанов запланировано на шесть часов вечера.

Напомним, что этой весной была завершена первая очередь реставрации Летнего сада, длившаяся три года. В этот период были реконструированы скульптуры, фонтанные комплексы и павильоны. Для широкой публики обновлённый Летний сад открылся 27 мая 2012 года.