В Ялте юные музыканты посоревнуются за «Гитару мира»

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28 сентября 2012, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

С 19 по 22 октября в Ялте пройдет IV Международный фестиваль-конкурс гитарного искусства «Гитара мира».

Об этом "АН-Крым" сообщили организаторы мероприятия, передает Курортно-информационный центр АРК.

В рамках фестиваля состоятся конкурсные выступления коллективов и солистов, мастер-класс от народного артиста Украины Валерия ПЕТРЕНКО, торжественный гала-концерт.

По данным организаторов, главными целями мероприятия стали поддержка и популяризация творчества талантливых гитаристов, сохранение и развитие лучших традиций национального исполнительского искусства, формирование и воспитание художественного вкуса, исполнительской культуры, международный обмен творческими достижениями, эффективное международное взаимодействие организаций, работающих с детьми и молодежью в области искусства.

Коллективы и солисты от 10 лет и старше будут соревноваться в жанрах: классика, джаз, фламенко и поющие гитаристы. Участники фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками.