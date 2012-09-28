Праздник шедевров инструментальной и оперной музыки пройдет в Петербурге

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28 сентября 2012, 10:56 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Сегодня в Малом зале филармонии им М.И. Глинки состоится праздник шедевров инструментальной и оперной музыки, сообщили «БалтИнфо» в организаторы концерта ансамбля «Гранд - Квартет».



Это выступление - единственный сольный концерт молодых виртуозов Петербурга, ансамбля «Гранд-Квартет» - обладателей самых престижных премий и наград в области музыкальном искусстве, добавили организаторы.



В программе концерта примут участие друзья ансамбля:

Ведущая солистка Мариинского театра, Ольга Пудова (колоратурное сопрано).

Солист ведущих оперных театров мира (Ла скала, Ковент гарден, Метрополитен опера), Денис Седов (бас-баритон).

Один из лучших молодых гитаристов Петербурга, лауреат международных конкурсов, Дмитрий Родичев.

В программе: В. Монти, И. Бах, В. Моцарт, Х. Родриго, Дж. Россини, А. Пьяццолла, Н. Рота и др.