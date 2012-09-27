Звезда мировой джазовой сцены JD WALTER выступит в Петербурге

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27 сентября 2012, 11:15 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

red.opentown.ru

В пятницу в Северной столице состоится благотворительный концерт звезды мировой джазовой сцены JD WALTER, сообщают организаторы мероприятия.



Концерт пройдет в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В мероприятии примут участие известные петербургские музыканты - Андрей Кондаков (клавиши), Гарик Багдасарян (ударные), Филипп Мещеряков (бас-гитара), звезда мирового джаза – вокалист и композитор Джей Ди Уолтер (Нью-Йорк) и другие исполнители.



Часть средств, полученных от продажи билетов, и деньги, пожертвованные зрителями во время мероприятия, будут переданы благотворительному фонду «Алеша», оказывающему помощь тяжелобольным детям. В рамках мероприятия также будет организован благотворительный аукцион, добавили организаторы.