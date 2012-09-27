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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Культура

Международный фестиваль любительских театров откроется в Петербурге

27 сентября 2012, 10:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

blogs.mail.ru
blogs.mail.ru

В четверг в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоится церемония открытия V Международного фестиваля любительских театров «Театр начинается…», сообщили «БалтИнфо» в оргкомитете фестиваля.


Русскоязычные коллективы из Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины и Германии с 26 по 30 сентября выступят на сцене «Театра на Моховой». Среди участников фестиваля - порядка 100 человек из числа соотечественников.
Фестиваль проходит при поддержке комитета по внешним связям  и комитета по культуре в рамках программы правительства Петербурга «Соотечественники».


 Цель фестиваля состоит в демонстрации высокого мастерства талантливых режиссеров, сценаристов и исполнителей любительских театров России и российского зарубежья, возрождение лучших отечественных театральных традиций различных жанров и школ, повышение художественного уровня спектаклей, создание условий для налаживания дружеских и профессиональных контактов деятелей театрального искусства, пояснили в пресс-службе.

АН