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//Культура

Певица Сара Брайтман собралась в космос

27 сентября 2012, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Сара Брайтман (Sarah Brightman) в Москве сделает важное заявление, как сама певица анонсировала свое предстоящее заявление в YouTube, она сообщит о чем-то очень важном 10 октября.
 
"Привет всем, с вами Сара Брайтман, 10 октября, в 4 часа дня по Москве настраивайтесь на мой канал, потому что я сделаю очень-очень важное заявление", - сказала британская певица Брайтман на своем официальном канале.
 
Space Adventures, занимающаяся по соглашению с Роскосмосом услугами по поиску потенциальных космических туристов, ведет переговоры с Брайтман о ее возможном полете на МКС.
ЕП

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