Певица Сара Брайтман собралась в космос

//Культура

27 сентября 2012, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Сара Брайтман (Sarah Brightman) в Москве сделает важное заявление, как сама певица анонсировала свое предстоящее заявление в YouTube, она сообщит о чем-то очень важном 10 октября.

"Привет всем, с вами Сара Брайтман, 10 октября, в 4 часа дня по Москве настраивайтесь на мой канал, потому что я сделаю очень-очень важное заявление", - сказала британская певица Брайтман на своем официальном канале.

Space Adventures, занимающаяся по соглашению с Роскосмосом услугами по поиску потенциальных космических туристов, ведет переговоры с Брайтман о ее возможном полете на МКС.