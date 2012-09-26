Главная киноплощадка страны превратилась в музыкальный театр

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26 сентября 2012, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Музыкальный театр с историческим названием "Россия" открывается сегодня в столице. Однако с новой площадкой познакомятся пока только журналисты. Зрители увидят премьеру театра – мюзикл «Русалочка» - 6 октября.

Кинотеатр "Россия" был сооружен в 1961 году. Открылся он премьерой фильма Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Новый кинозал стал главной киноплощадкой СССР. В 1997 году кинотеатр был арендован крупнейшим в стране кинопрокатчиком - компанией КАРО, реконструирован и переименован в "Пушкинский". Традиционно кинотеатр являлся местом проведения Московского международного кинофестиваля. Весной он был передан компании Stage Entertainment, которая и превратила его в "Россию".



В здании появилась инфраструктура, необходимая для ежедневного показа современных высокотехнологичных музыкальных спектаклей. "Улучшены акустические свойства зала, фактически созданы новые системы вентиляции, кондиционирования, пожарной безопасности, построены сцена с нижней и верхней механизацией, оркестровая яма, создана вся засценная инфраструктура – гримерные, костюмерные, артистические и другие помещения, полностью изменены интерьеры фойе, построены гардеробы, прежде отсутствовавшие", - рассказали в компании, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первый сезон театра откроется 6 октября мюзиклом "Русалочка", который осуществлен совместно с компанией "Дисней".



