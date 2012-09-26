В Ялту Лев Дуров приехал после инсульта (ВИДЕО)

//Культура

26 сентября 2012, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Перенесший недавно инсульт Лев ДУРОВ приехал в качестве почетного гостя на кинофорум «Вместе».

Кинофестиваль «Вместе» продлится в Ялте до конца этой недели. ДУРОВ в программе форума был изначально заявлен в нескольких блоках, в том числе в мастер-классе и встрече со школьниками, однако, как стало известно "АН-Крым", участие популярного артиста сокращено до минимума. Причиной тому – самочувствие после инсульта, от последствий которого он еще не до конца оправился.

Зрители, наблюдавшие прохождение Льва Константиновича по красной дорожке перед киноконцертным залом «Юбилейный», отметили, что он как-то излишне бодрился, демонстрируя, что в полном порядке, и в то же время выглядел отрешенным.

Сопровождавшая его женщина всячески ограждала артиста от контактов с журналистами и поклонниками. А во время церемонии открытия кинофестиваля ДУРОВ не поднялся на сцену, а все время провел в зрительном зале.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи рекомендовали 80-летнему народному любимцу на год после инсульта оставить сцену и участие в различных публичных мероприятиях, однако, славящийся упорством, подчас доходящим до упрямства, народный артист пожеланиями пренебрег.

Он нарушил постельный режим и, как сообщалось, через неделю после госпитализации «выдернул из руки капельницу и пошел». Комментируя тогда свой поступок, Лев ДУРОВ сказал: «Кровью залил весь номер. Врачи меня ругали, но я был прав. Я думаю, что совершенно правильно сделал».