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//Культура

Путину нравятся молодые россиянки, которых ругает архимандрит Тихон

25 сентября 2012, 21:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Путину нравятся молодые россиянки, которых ругает архимандрит Тихон
Фото пресс-службы президента РФ

"Здесь вы, батюшка, погорячились", - сказал президент РФ во вторник архимандриту Тихону на заявление о том, что если раньше Россия ассоциировалась со скромной девушкой с косой, то сейчас это "девица, пьющая пиво на остановке", которая к тому же ругается по телефону.

По словам Путина, в стране много современных красивых девушек, которые не злоупотребляют алкоголем.

"Мы с вами потом еще подискутируем", - добавил глава государства на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

ЛБ