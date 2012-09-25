Путин предлагает создать центры для продвижения классических музыкантов

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25 сентября 2012, 21:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В России назрела необходимость создания продюсерские центры для классических музыкантов. Об этом заявил Владимир Путин во вторник на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

По словам Путина, в стране нет достаточного количества продюсерских центров для серьезной музыки. Президент отметил, что из-за этого молодые люди, блестяще окончившие музыкальные учебные заведения, вынуждены искать на Западе организаторов концертов и гастролей.



"Нужно реально создать такие структуры, которые будут подхватывать молодых талантов и выводить их на российскую и мировую сцену", - добавил глава государства.

ВИДЕО пресс-службы Кремля.