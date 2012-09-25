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//Культура

В Таллинне открылся XIX Международный фестиваль православной музыки

25 сентября 2012, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Таллинне открылся XIX Международный фестиваль православной музыки
Кадр ТВЦ

В Таллин 19-й год подряд съезжаются музыкантов из многих стран мира - самые разные коллективы: церковные и монастырские, самодеятельные и народные и светские профессиональные хоры, исполняющие православную музыку

Ежегодно этот международный певческий форум в одном из главных концертных залов страны - "Эстония" - собирает десятки коллективов из многих стран мира. Участники, независимо от вероисповедания, главным считают общность духовную.

Фестиваль проходит при весомой поддержке таллинского муниципалитета. Здесь считают, что православная музыка занимает особое место в культурной жизни не только города, но и стран, передает ТВЦ.

Как и в прошлые годы в этот раз выступления проходят на столичных площадях, в соборах и концертных залах. В Таллин съехались самые разные коллективы: церковные и монастырские, самодеятельные и народные, а также светские профессиональные хоры, исполняющие православную музыку.

"Музыка, которая передается от великих композиторов, она же идет по линии духовного развития. А у нас век материального развития. И люди этим не живут. Им надо представить, показать и чтобы они это почувствовали", - подчеркнул  митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий.

 

ЛБ

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