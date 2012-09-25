Владимир Путин: Нация, потерявшая культуру, теряет и иммунитет

//Культура

25 сентября 2012, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Выступая на первом заседании президентского Совета по культуре и искусству, Владимир Путин подчеркнул, что национальная культура не может быть замкнутой и должна постоянно «впитывать новые явления - мировые «тренды» и новации».

«Однако наряду с очевидными достижениями в развитии культуры мы чаще всего сталкиваемся и с «культурной нищетой» - с разного рода подделками и «фастфудом» от культуры», - отметил президент.



«Потеря собственного «культурного лица», национального культурного кода, морального стержня - все это ослабляет и разрушает общество. Обществом, в котором «растворена» культурная традиция, им легко манипулировать. Теряется иммунитет к разного рода экстремистским, деструктивным, и даже агрессивным идеям», - сказал Путин, сообщает vz.ru.

Владимир Путин сегодня проводит первое заседание Совета по культуре и искусству в обновленном составе. Общая численность Совета увеличилась с 45 до 58 человек.



