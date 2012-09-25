Эксперты представили в Петербурге образ современного музея

В Северной столице прошла международная конференция «Музей и образование», объединившая экспертов из российских и зарубежных музеев. Инициатором проекта выступил Государственный Эрмитаж.

Каждый год петербургский музей становится площадкой для обсуждения наиболее острых проблем современной музейной деятельности. В этом сезоне акцент был сделан на просветительской функции музея. Одной из главных задач современного музея остаётся создание условий для ознакомления публики с экспонатами коллекции, что осуществляется при помощи выставок. Большое значение в данном случае отдаётся оформлению постоянных и временных экспозиций. Верное дизайнерское решение во многом становится залогом успеха выставочного проекта.

Вместе с тем, профессионалов в области музейного дизайна — крайне мало. Фонд «ПРО АРТЕ» и СпбГУ попытались исправить сложившуюся ситуацию и организовали совместную образовательную программу, готовящую молодых музейных дизайнеров. Процесс обучения происходит через непосредственное общение с музейщиками, которые открыто рассказывают о возможных проблемах организации экспозиции и способах их преодоления. Здесь учитывается всё, начиная от оформления билетов или этикеток вплоть до цветового решения помещения, расположения витрин и внутренней навигации по экспозиции.