Леонид Броневой пробудет на лечении в Киеве неделю

Леонид Броневой еще в течение недели пробудет на курсе реабилитации в Киевском городском центре сердца после инфаркта, заявил директор Центра сердца Борис Тодуров в интервью украинской газете "Факты".

Врач уточнил, что Броневого могут выписать только после того, как он будет уверенно ходить. Кроме того, "нужно будет серьезно подумать, каким транспортом отправлять его в Москву. На мой взгляд, Леониду Сергеевичу лучше ехать поездом, а не лететь самолетом", - сказал Тодуров.