"Хрустальная Турандот" присуждена Петру Фоменко, посмертно

Накануне в Московском академическом театре имени Вахтангова состоялась XXI-я церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот", которую посмертно присудили Петру Фоменко за спектакль "Театральный роман".

Премия присуждена в номинации "лучшая режиссура" за спектакль "Театральный роман", созданный в соавторстве с актерами "Мастерской", носящей имя Петра Фоменко. Награда за лучшую мужскую роль была присуждена Кириллу Пирогову за работу в "Театральном романе".

Лучшим спектаклем сезона стала постановка "Пристань" театра имени Вахтангова. Ольга Лерман из Вахтанговского театра стала победительницей в номинации "лучший дебют" за роль Анны Карениной в одноименном спектакле.

"Хрустальную Турандот" в номинации "лучшая женская роль" получила еще одна актриса театра имени Вахтангова - Юлия Рутбер за роль Медеи в одноименном спектакле.

В номинации "лучшая сценография" награды была удостоена художник Мария Трегубова за спектакль "Горки 10" в "Лаборатории Дмитрия Крымова".

Почетную награду "За честь и достоинство" вручили Валентину Гафту и старейшей действующей актрисе Вахтанговского театра 96-летней Галине Коноваловой, сообщает РИА Новости.