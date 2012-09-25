Состоится заседание обновленного совета по культуре

Президент Владимир Путин во вторник проведет первое заседание Совета по культуре и искусству в обновленном составе, общая численность Совета по культуре и искусству увеличилась с 45 до 58 человек.

В новый состав Совета по культуре вошли кинорежиссеры Станислав Говорухин и Александр Сокуров, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов и художественный руководитель Московского театра "Et Cetera" Александр Калягин.

Заместителем председателя Совета, который возглавляет Путин, остался кинорежиссер, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.