На съемках нового фильма с участием Джонни Деппа случилась трагедия

Сотрудник кинокомпании, имя которого не сообщается, во время подготовки резервуара с водой к съемкам «Одинокого рейнджера», захлебнулся. У него, уверены врачи, случился сердечный приступ.

Его доставили на вертолете в ближайшую лос-анджелесскую больницу, но все попытки медиков оживить несчастного оказались тщетны.

В «Одиноком рейджере», очередном римейке популярного в прошлом вестерна, снимаются такие известные актеры, как Джонни Депп, Хелена Бонэм Картер и Арми Хаммер. Их в трагический день на съемочной площадке не было, пишет «КП». Снимает фильм Гор Вербински, продюсер - Джерри Брукхаймер.



