Операцию Илье Резнику будет делать кардиохирург Кобзона

Илья Рахмиэлевич Резник уже покинул больничную палату и даже начал сам водить машину. Сейчас поэт готовится к операции на сердце. После очередного обследования ему настоятельно рекомендовали поставить кардиостимулятор.

О передаче «Пусть говорят» Илья Резник спокойно говорить не может: «Пусть говорят» - гадкая передача, а Андрея Малахова, кроме как убийцей, я назвать не могу. Эти телевизионщики приложили руку к смерти Пороховщикова, довели до приступа Максима Дунаевского. Скунсы».

Хотя поэт и понимает, что делать операцию надо, но боится. «Я сегодня встречался с Иосифом Кобзоном, у него такой же стоит, узнавал, что там к чему. Иосиф сразу же отправил меня к своему кардиохирургу. Говорит, всех дел на 20 минут, но я что-то боюсь», - передает его слова eg.ru.

Илья Резник был доставлен в один из военных госпиталей столицы с гипертоническим кризом. Адвокат поэта Сергей Жорин готовит иск в суд.