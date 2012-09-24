Актриса Алика Смехова стала крестной мамой сына Ольги Кабо

Первенец в семье актрисы Ольги Кабо и бизнесмена Николая Разгуляева родился минувшим летом, мальчика назвали Виктором, а в минувшее воскресенье родители покрестили сына, выбрав крестной мамой актрису Алику Смехову.

"Сегодня в 5-ый раз стала крестной мамой - младенца Виктора, сына Ольги Кабо и Николая Разгуляева. Одним православным стало больше! Отрадно!", - написала накануне Алика Смехова в Интернете.

По данным Интернет-СМИ, через пару недель Ольга Кабо вновь вернется на сцену Театра имени Моссовета.