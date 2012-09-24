На Елагином острове откроется выставка «Надежда царя»

Открытие межмузейной выставки «Надежда царя», посвященной 150-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля П. А. Столыпина, состоится 25 сентября в 16.00 в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца.

Как сообщает пресс-служба петербургского комитета по культуре, главная идея выставки – рассказать о Петре Аркадьевиче Столыпине не только как о политике и реформаторе, но и как о семьянине и человеке, который отдавал всего себя работе на благо своего государства и народа. Особый интерес на выставке будет представлять интерактивный макет Елагина острова, помогающий лучше узнать и понять историю. На открытии выставки можно будет увидеть демонстрационный проезд ретроавтомобиля столыпинской эпохи. Выставка продлится до 15 декабря.