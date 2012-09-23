Дарья Климентова представит в Петербурге «Чешский вернисаж»

Мало кому известно, что около десяти лет назад знаменитая балерина увлеклась фотографией. Сегодня в фойе театра «Приют комедианта» состоится торжественное открытие выставки фотографий «Чешский вернисаж в Петербурге», созданных чешской танцовщицей Дарьей Климентовой, и картин современного чешского художника Яна Куновского.

Дарья Климентова, балерина и фотограф - чешская танцовщица, а ныне прима-балерина Английского национального балета (Лондон), вызывает восхищение зрителей и балетных критиков по всему миру. Но мало кому известно, что около десяти лет назад Дарья увлеклась фотографией. Постепенно занятия фотографией перестали быть просто хобби. Фото, сделанные Дарьей, стали появляться в официальных изданиях Английского национального балета, в балетных каталогах и журналах. Выставки ее работ проходили как в Чехии, так и за рубежом.

Главный объект интереса Климентовой-фотографа - коллеги-танцовщики, которых Дарья фотографирует во время спектакля, в гримерных и за кулисами. Блестящее танцевальное мастерство и знание профессии, отточенная техника и художественный талант позволяют Дарье Климентовой перенести пространственно-временное искусство танца в двухмерную плоскость фотографии. После окончания обучения в Пражской Академии художественных искусств Климентова поступила в труппу Чешского Национального театра и уже через год стала солисткой. Солировала в Kruik Ballet (Кейптаун), в Шотландском балете в Глазго, а в 1996 году поступила в Лондонский Национальный балет. В ее репертуаре около сорока партий, среди которых – «Лебединое озеро», «Сильфида», «Золушка», «Анна Каренина», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Спящая красавица», «Снежная королева, «Баядерка» и др. Дарья сотрудничает с такими хореографами как Глен Тэтли, Марк Болдуин, Кристофер Хэмпсон. Живет в Лондоне и входит в список пятидесяти самых известных людей Великобритании.

Ян Куновский, художник - окончил Академию изящных искусств в Праге. Осуществил более 50 независимых выставок, оформил около 30 спектаклей и принимал участие в многочисленных выставках в Чехии и за ее пределами. Его картины выставлены в галереях по всей Чешской Республике, включены в коллекции Министерства культуры и Музея чешской литературы в Праге. Помимо создания картин и перформансов (например, в Галерее Рудольфа в Пражском Граде), художник активно работает в театре, известен как соавтор спектаклей с участием примы балета Национального театра Чешской Республики Терезы Подаржиловой. На камерной сцене театра «Коловрат» Куновский и Подаржилова представили совместный проект – художественно-танцевальную поэму «Сираэль», которая вошла в программу фестиваля «Прага – город культуры 2000». Кроме того, Куновский – автор проекта «Театрум Мунди», реализованного на балконе Национального театра и на пражском Вышеграде. Выставка продлится до 22 октября.