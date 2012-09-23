Цеха Уралтрансмаша превратились на вечер в театральные подмостки

Совместить искусство и производство решили в рамках 2-й уральской индустриальной биеналле. Балет «H2O» специально ставили для цеха, вместе с балетными звездами выступали рабочие.



Танцоры признаются: до сих пор и представить не могли, что когда-то будут работать на заводе. Но куда больший культурный шок испытали заводчане, когда их пригласили сыграть в спектакле.



Спектакль «H2O» этому и посвящен: вымыванию стереотипов и преград между людьми — через воду. Это как возвращение к истокам — через единство и борьбу противоположностей.



Единственный показ балета «Н2О» вчера — это была не только возможность впервые увидеть классических танцовщиков в индустриальном пространстве, но и шанс впервые побывать на территории оборонного предприятия, которое много лет было «закрытым». Завод Уралтрансмаш — один из старейших на Урале и на сегодняшний день единственный в России, выпускающий самоходные артиллерийские орудия.



Поэтому на входе вместо бабушек-билетеров — строгие полицейские. Вход не только по билетам, но и по паспортам. В фойе импровизированного заводского театра — выставка достижений отечественного танкостроения.



