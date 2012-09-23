Дочь Александра Абдулова принята в труппу «Ленкома»

Пятилетняя Женя Абдулова, дочь актера Александра Абдулова и его второй жены Юлии, принята в труппу «Ленкома», звездой которого некогда был ее отец. Об этом сообщил на собрании творческого коллектива худрук театра Марк Захаров.

«Это будущая исполнительница всех младенческих ролей в нашем театре», — сказал Марк Анатольевич. Не исключено, что дочь Абдулова уже в ближайшее время исполнит роль юной Елизаветы в спектакле «Королевские игры», сообщает starhit.ru.



Напомним, что Женя Абдулова появилась на свет 21 марта 2007 года. А уже 3 января 2008 года ее отец умер от рака. Девочку воспитывает мать, которой помогают друзья ее покойного супруга.



