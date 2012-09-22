В Нью-Йорке на аукционах уходят с молотка сотни российских артефактов

В Нью-Йорке на аукционы осенне-зимнего период будут выставлены сотни предметов российского антиквариата и современного искусства. Торги организуют крупнейшие аукционные дома "Сотбис", "Кристис", "Бонэмс", "Херитидж", "Антикворум" и "Стакс".

"Сотбис" уже в начале октября устраивает аукцион произведений ведущих мастеров современной скульптуры и живописи. В каталог включены 247 лотов, среди которых - несколько десятков российских. Вниманию покупателей предлагаются, в частности, две картины Константина Коровина.

Ожидается, что пейзаж "На лесной опушке" и натюрморт "Букет в окне" выдающегося русского живописца при стартовых ценах в несколько тысяч долларов будут проданы, как минимум, за десятки тысяч.

Спрос на российское искусство остается очень высоким.