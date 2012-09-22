Телеакадемики открывают учебный год в новой ТВ-школе ТЭФИ

Школа ТЭФИ распахнула свои двери для вновь обнаруженных талантов. Студентами стали старшеклассники Ростова-на-Дону; учеба в творческих мастерских даст ребятам возможность попробовать себя в роли ведущего, оператора, звукорежиссера, узнать как делаются новости, а также принять участие в съемках клипов.

Телеакадемики открывают учебный год в новой телевизионной школе. Первый урок, не урок даже, а классный час. Президент Академии Михаил Швыдкой перелистывает азбуку профессии.

"Некоторым кажется, что главные люди на телевидении - это ведущие. Поверьте мне, это совсем не так", - рассказал президент Фонда "Академия российского телевидения" Михаил Швыдкой, передает ТВЦ.

Первоклассникам - от 13 до 17, это учащиеся ростовских школ. Кто-то из них пришел на занятия с соседней улицы, но кое-кто добирался из области. Уроки 2 раза в неделю, в расписании - основы тележурналистики и операторского искусства, практикум по монтажу и компьютерному дизайну.

Школа носит имя Раисы Беспечной - телеакадемика, одного из основателей национальной телевизионной премии ТЭФИ. Раиса Яковлевна трагически погибла в 2010 году.

"Она будет нас оберегать - раз она вложила душу и сердце, именно жизнь", - убежден ректор Донского государственного техуниверситета Бесарион Месхи.

В телевизионной школе ТЭФИ три класса по 14 человек.

"Мы будем сюда привозить телевизионных мастеров из Москвы. А лучшие ученики школы, я думаю, что раз в год смогут побывать в Москве на больших каналах", - пообещал телеакадемик Швыдкой.

Выпускники школы ТЭФИ получат аттестат телевизионной зрелости. В официальном документе будет отмечено, что ученик выполнил программу подготовки по курсу "телемастерство" и защитил дипломный проект, телепередачу или документальный фильм.