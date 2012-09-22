Фаина Халилова избрана на должность гендиректора Росгосцирка

Фаина Романовна Халилова была выбрана на должность генерального директора Российской государственной цирковой компании в пятницу в результате конкурса, проходившего в Минкультуры РФ.

"Я сейчас работаю в Тюменском цирке, который расцвел как раз благодаря ей. Видно, что Халилова работает на своем месте, любит и хорошо знает цирк. За год ее работы директором Большого московского цирка она смогла в три раза увеличить его доходность за счет правильного менеджмента. Ее выбрали на пост гендиректора Росгосцирка за то, что у нее уже хорошая репутация как у директора двух цирков", - сказал Эдгард Запашный, состоявший в экспертном совете конкурса на должность гендиректора.

Халилова окончила экономический факультет Сельскохозяйственного института. До назначения на должность генерального директора Большого московского цирка с 1 августа 2011 года на проспекте Вернадского она руководила Тюменским государственным цирком, где начинала главбухом. До последнего момента работала в тандеме с Леонидом Костюком - художественным руководителем Большого московского цирка.

БМГЦ - самый крупный цирк в России. Он был построен в 1971 году, оснащен пятью сменными и репетиционным манежами и является прекрасной площадкой для постановок и показов самых современных программ. В штате цирка 1тыс. 100 человек, из них - 800 артистов.