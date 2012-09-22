В Русском музее прошла презентация книги «Музыканты и меценаты»

Двуязычный сборник статей рассказывает о русско-немецких музыкальных связях. Издание посвящено двум юбилейным событиям, связанным между собой исторически.

Это 150-летие Санкт-Петербургской консерватории, обязанной своим зарождением Великой княгине Елене Павловне и ее музыкальному салону в Михайловском дворце, и 20-летие немецкого фонда Гартов, главной задачей которого все эти годы была поддержка молодых музыкантов Консерватории. Об этом рассказали в пресс-службе Русского музея. В богато иллюстрированный сборник, изданный при содействии фонда Гартов, вошли статьи разных авторов, описывающие как историю семьи герцогов Мекленбург-Стрелицких, так и общие вопросы русско-немецких отношений в сфере музыкальной культуры. Значительная часть иллюстраций и материалов публикуется впервые.

В числе авторов - представители Дома герцогов Мекленбургских. Фонд Гартов получил свое название по географическому имени "Гартов" — это место в Нижней Саксонии, где располагается семейный замок графов фон Бернсторфф, где и зародилась идея создания такого фонда. Традиции всевозможной поддержки музыкантов, развитые в России русской ветвью герцогов Мекленбург-Стрелицких, потомков Великой княгини Елены Павловны, продолжают немецкие любители музыки из фонда Гартов. Эти традиции были заложены когда-то Фридерикой Шарлоттой Марией Вюртембергской, ставшей в России Великой княгиней Еленой Павловной.

Ее салон в Михайловском дворце был в 19 веке одним из важнейших кульминационных центров столицы. Великая княгиня Елена Павловна была очень образованным человеком. Перед своим замужеством она выучила русский язык и по-настоящему полюбила Россию. Во дворец, в ее салон, приезжали столичные и заезжие знаменитости, общественные деятели и политики, ученые и писатели, либеральные государственные деятели. Русское Музыкальное общество, благодаря которому в 1860 году были открыты первые музыкальные классы, а затем – и первая в России консерватория, зародилась именно здесь, на этих вечерах. В Михайловском дворце дебютировал как дирижер Петр Ильич Чайковский - в 1865 году исполнением увертюры для малого оркестра. Здесь исполняли свои произведения Гектор Берлиоз, Ференц Лист, Михаил Глинка.