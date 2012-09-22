В Екатерининском парке отреставрировали Террасу Руски

В ГМЗ «Царское Село» завершилась реставрация важного исторического объекта: в Екатерининском парке новую жизнь обрела Гранитная терраса, более известная как Терраса Руски.



По данным пресс-службы музея, до недавнего времени терраса находилась в крайне плачевном состоянии, поскольку последние работы по её обновлению имели место в 1898–1900 гг. В 2011 году в ГМЗ «Царское Село» было принято решение о новой реставрации, осуществить которую было непросто.



«Главная сложность заключалась в том, что конструкция террасы получила существенные повреждения, так как в пространство между каменной кладкой и гранитной облицовкой постоянно попадала вода, дело могло обернуться обрушением», - поясняет главный архитектор ГМЗ «Царское Село» Наталья Кудрявцева, - «Чтобы исправить эту ситуацию, пришлось полностью разобрать облицовку, устранить посторонние включения, восстановить гидроизоляцию и собрать гранитную облицовку заново».



Кроме того, реставраторам пришлось решить такие проблемы как отклонение угловых столбов, расхождение блочных швов или разрушение элементов чугунного литья балюстрад. Реставрация, включающая около 30 этапов работ, в общей сложности длилась 11 месяцев.



20 сентября на обновлённой Террасе Руски будет установлена историческая скульптура, которая на период реставрации была помещена в фонды музея-заповедника. На террасе, в частности, появятся «Венера Медицейская», «Фавн с козленком» и «Апоксиомен».



Напомним, что терраса была построена по проекту архитектора Луиджи Руски в 1810 году и изначально была облицована известняком. Впоследствии известняк заменили на серый и розовый гранит.