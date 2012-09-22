Сегодня начинается 11-й фестиваль «Современное искусство в традиционном музее»

Выставки современных художников из России, Германии, Канады и Финляндии в 10 музеях Петербурга. За 12 лет существования фестиваля в нем приняли участие 65 петербургских музеев, реализовано 160 проектов художниками из 10 стран мира.

В числе самых ярких проектов фестиваля – «Антарктическая миссия» (45 пингвинов на Музее Арктики и Антарктики), «Обсерватория» (10 проектов в Пулковской обсерватории), народный «Хор жалобщиков Петербурга». В 11-м фестивале «Современное искусство в традиционном музее» примут участие художники из России, Германии, Канады и Финляндии. Среди проектов – sience-art проект «Культура клеток: точка зрения» Тагни Дафф (Канада); видеоинсталляция и перформанс «Музей в зеркале» Адад Ханна (Канада); проект музыканта и художника Михаэля Ворфелда (Германия) – «Песня электрических лампочек». В Музее Петербургского метрополитена будут представлены около ста карт метро со всего мира, вышитых художницей Хейди Ханканиеми (Финляндия - США).

Для Потерны и каземата Государева бастиона Петропавловской крепости готовится инсталляция из груды городского мусора – проект российского художника Владимира Селезнева «Метрополис». 22 сентября в 12.00 на открытии фестиваля в Петропавловской крепости выступит новый цирк из Финляндии Race Horse Company. В дни открытия фестиваля (22 - 23 сентября) в «Музее оптики» будет представлен аудио-визуальный перформанс «Музыка электрических лампочек». Специально для 11-го фестиваля разработан веломаршрут, который соединит все музеи-участники. В параллельной программе – видеоинсталляция в Фонде «ПРО АРТЕ», лекции, перформанс и концерт. 22 и 23 сентября для всех желающих работают бесплатные автобусы, на которых можно совершить путешествие по музеям-участникам фестиваля. Вход в музеи-участники в эти дни – бесплатный по предъявлению карты фестиваля.