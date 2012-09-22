Музеи Москвы предлагают семейное путешествие по галереям и выставкам. Проект будет проходить в столице по выходным и продолжится до 11 ноября. Городская программа для всей семьи пятый год объединяет музеи столицы.



20 московских музеев разработали новые игровые путеводители по трем возрастным тематическим маршрутам. Путешествие можно начать с любого музея: приобретая обычный входной билет, участники получат паспорт с путеводными картами и игровой путеводитель бесплатно.



Традиционно, всех юных путешественников, посетивших музеи одного возрастного маршрута, ждут небольшие памятные подарки, а для детей 3 — 4 лет подготовлены специальные листки с простыми интересными заданиями.

Зоологический музей МГУ подготовил программу для самых маленьких гостей: "Диковинная история в семи частях", в которой дети будут путешествовать по галереям в компании юного выхухоля Хохи. В Усадьбе "Кусково" маршрутный лист написан от имени обезьянки, а музей керамики попробует удивить "Музейными странностями".



Молодым людям 12-14 лет будет предложен философский маршрут "О свободе" с посещением исторических и военных музеев, а также наблюдением за дикой природой. Информация обо всех мероприятиях, расписание, а также условия участия содержатся в специальном информационном буклете, который можно получить в музеях-участниках акции.



