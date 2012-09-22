Писателю Виктору Слипенчуку исполняется 71 год

Сегодня исполняется семьдесят один год нашему постоянному автору, старинному другу редакции, известному и талантливому поэту и писателю Виктору Трифоновичу Слипенчуку.



Виктор Трифонович - яркая и самобытная звезда на российском литературном небосклоне. Его проза и поэзия отличаются яркостью, глубоким знанием жизни, а главное - искренней, совершенной любовью к людям. В сегодняшнем, суетном и исполненном какой-то особой злобы, мире - это чрезвычайная редкость.



Редакция поздравляет Виктора Трифоновича с его днем рождения и желает писателю, кроме богатырского здоровья и простого человеческого счастья, постоянно оставаться на доброй волне, продолжать хранить врученную ему свыше искорку любви и таланта и продолжать радовать тысячи своих читателей новыми произведениями.





