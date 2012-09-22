Столичный театр «Ленком» празднует свой 85-летний юбилей. По традиции, ровно в полдень участники труппы разыграют спецпредставление, предназначенное «исключительно для просмотра внутри коллектива».

А вечером пришедшие в театр в этот знаменательный день зрители увидят премьеру «Ложь во спасении» в постановке Глеба Панфилова, с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Театр намерен на весь год растянуть празднование своего 85-летия, посвятив ему целую обойму премьер.

К юбилею театра откроется его Малая сцена. Кроме того, сезон будет вдвойне юбилейным: в этом году исполняется 40 лет, как художественным руководителем «Ленкома» является Марк Анатольевич Захаров.





В 1927 году под патронажем комсомольской организации был открыт Театр Рабочей Молодёжи (сокращенно «ТРАМ». К концу 1920-х годов он стал весьма популярным и вызвал волну подражаний, встав во главе широкой сети «комсомольских» театров.

В нынешнее здание ТРАМ переехал в 1933 году. В 1937 году театр был объединён с Театром-студией п/р Рубена Симонова. 20 февраля 1938 года коллектив был переименован в Театр имени Ленинского комсомола, художественным руководителем был назначен Иван Берсенев.

С 1990 года театр носит название «Ленком», художественным руководителем с 1973 года является М. А. Захаров.