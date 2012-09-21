В Алуште сегодня стартовал международный бардовский фестиваль (ВИДЕО)

Он пройдет три дня, в течение которых на открытой сцене отеля «Porto Mare» выступят именитые исполнители из Украины, России, Белоруссии, Израиля и Германии.

Всех их объединяет русский язык – в разные времена все они жили и учились в СССР и России.

Бардфест проходит в Алуште уже в 13-й раз и по поводу порядкового номера со сцены звучало немало острот, однако, видимо, чтобы не дать сбыться пророчествам, связанным с «чертовой дюжиной», участники, притом, все как один, убеждали себя и гостей, что 13-й, значит счастливый - передает собкор "АН-Крым"

Продюсер и организатор фестиваля Татьяна ВИЗБОР, выйдя на сцену для открытия фестиваля, сказала: «Никогда не было так хорошо и вот опять повторилось», выразив этой фразой, видимо, общее настроение музыкантов.

От руководства Крыма выступила министр культуры Алена ПЛАКИДА, которая поздравила бардов и гостей с песенным праздником.

Непродолжительная официальная церемония закончилась зажжением огня в символическом маяке, к чему приложила руку и госпожа министр.

Открылась музыкальная часть песней «Алушта», которую исполнила дочь легендарного Юрия ВИЗБОРА.

Зрительный зал открытой сцены алуштинского отеля «Porto Mare», вмещающий 900 человек, был занят практически полностью. Отчасти, это объяснялось тем, что вход на концерт был свободным. Все финансовое бремя проведения феста взял на себя отель, выложивший на перелет из различных стран, доставку до Алушты, проживание и питание бардов около $25000. Объясняется эта немыслимая филантропия, по словам принимающей стороны, просто любовью владельцев «Porto Mare» к бардовской песне и желанием доставить удовольствие другим поклонникам этого жанра, проживающим в Алуште.

За три дня выступлений на сцену выйдут: Татьяна ВИЗБОР, Александр ГОРОДНИЦКИЙ, Вадим ЕГОРОВ, Александр ИВАНОВ, Юлий КИМ, Марат КИМ, Анатолий КИРЕЕВ, Владимир КАДЕНКО, Раиса НУР, Ирина ОРИЩЕНКО, Леонид СЕРГЕЕВ, Владимир ТУРИЯНСКИЙ, Евгений ЧУДКОВ, Александр ЩЕРБИНА.