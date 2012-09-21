Ильенко привез на «Киношок» историю индейца - Героя Советсткого Союза

Режиссер Михаил Ильенко привез на «Киношок» свою новую картину "ТотКтоПрошелСквозьОгонь". В основу фильма легла реальная история героя Советского Союза Ивана Доценко.

- Впервые об этой истории мы узнали в 1967 году в Монреале во время выставки. Махмуд Эсамбаев — член делегации попросил организовать ему встречу с индейцами. Он собирал танцы наров мира. Делегацию встретил индейский вождь, который вдруг заговорил на русском языке. Для всех это стало шоком.

Позже я узнал, что вождем индейского племени оказался украинский летчик, герой Советского Союза Иван Доценко. Иван был сбит во время 213 — го вылета, попал в плен к немцам, прошел все круги ада, на родине были уверенны, что он погиб.

С тех пор, как я узнал об этой истории, она всплывала в моей памяти регулярно. Хотя именно в то время я еще учился во ВГИКе и даже мечтать не мог о том, что когда-нибудь смогу осуществить свою мечту- перенести историю Ивана Доценко на экран.

- Вашим учителем был Михаил Ильич Ромм.

- Да. И надо сказать, что он не очень обременял нас профессиональными секретами. Мастер рассказывал что-то такое, что на наш взгляд, к кино не имело отношения. Например, о том, как он выучил французский язык, потому что хотел читать литературу на языке оригинала. « Я стал читать, - говорил он нам, - но когда попробовал говорить, перепугал французов». Конечно же, Михаил Ильич преувеличивал.

Тогда мы — его студенты не понимали, что все его рассказы нужно воспринимать не впрямую. И считали, что он просто нас «дурит», хотя обожали его до бесконечности. А на самом деле, это были своеобразные подсказки. Согласитесь, что каждый из нас знает, что такое кино. А вот говорить на языке кинематографа может далеко на каждый. Но это мы поняли спустя годы.

- Как же вам все-таки удалось осуществить свою мечту?

- Мистическая история. Продюсер, показывая первоначальный сценарий, сказал, что такой сценарий он снимать не хочет, а другой просто не получается. Я думал, что на этом разговор и закончится, но он вдруг спросил меня — каким вижу сценарий. И я написал развернутый, страниц на тридцать, синопсис. Предложил вернуть реального Ивана Доценко (в фильме он Иван Додока), в первоначальном варианте главным героем был просто некий вождь. Продюсеру моя идея понравилась. Я все еще не верил, что буду заниматься этой темой, и на всякий случай спросил про договор. Да, был мне ответ. И началась работа. Поскольку сохранилось очень мало документов, многое в этой истории пришлось домысливать.

Я общался с оставшимися в живых родственниками Ивана Доценко. Был у него на родине в селе Чернечий Яр, недалеко от Полтавы. Единственное, что я не сделал — не поговорил с Махмудом Эсамбаевым и до сих пор кусаю локти. Мы были в одно время на фестивале «Киношок», но я постеснялся к нему подойти. Наверное, он бы многое мог мне рассказать, но...я тогда еще не знал, что это именно он говорил с Иваном Доценко.

- Фильм «ТотКтоПрошелСквозьОгонь» выдвинут Украиной на «Оскар».

- Мне уже не тридцать лет, не сорок, и даже не шестьдесят...Случись подобная история тридцать лет назад, наверное, я бы испытывал более сильные эмоции. Когда мы начали работать над фильмом, естественно мы не думали о выдвижении на «Оскар». У нас была цель, чтобы фильм, как сейчас модно говорить, ломанулся на экран. Ведь на Украине если фильм и идет в прокате, то только неделю и в двух кинотеатрах. Поэтому все члены съемочной группы вступили в сговор — сделать такую картину, чтобы ее увидел зритель. И мы сдали этот экзамен. Фильм шел на экранах в течении трех месяцев, был в шестидесяти городах, долгое время держался в десятке рейтинговых картин. Кто-то из зрителей плакал, кто-то смеялся, были даже и такие, кто проклинал картину. Но это, в основном любители рафинированного арт-хаузного кинематографа. Зрители хотят видеть на экране героев. А мы все слишком увлеклись депрессивными персонажами, даже если они и герои.

Наш герой — человек сильный, как и его прототип. Согласитесь, что не каждый бомбардировщик (в фильме Иван стал истребителем), смог сделать 213 боевых вылетов. И потом, героя Советского Союза просто так не давали...

С какой стороны не посмотрю на этот фильм — это отдельный заплыв, уж не знаю куда: в глубину ли, в ширину, может быть, сумбурный, но от души...