В московском Митино мечеть и исламский гуманитарный центр строить не будут

В правительстве Москвы накануне отказались от планов строительства мечети и религиозного центра на Барышихе из-за многочисленных возражений со стороны местных жителей и теперь будут рассматривать для возведения комплекса другие возможные места.

В среду накануне заседания городской градостроительной комиссии недовольные граждане устроили в районе сход, на котором потребовали подобрать для мечети более подходящую площадку. Массовый выход на улицу москвичи объясняли вчера опасением возникновения дорожного коллапса. Ведь центр, о строительстве которого идет речь, должен быть высотой в 13-этажный дом. Соответственно и инфраструктура района должна быть готова к тому, чтобы принять единовременно около 60 тысяч верующих.

Депутаты муниципального собрания "Митино" посчитали своим долгом прийти на митинг и выслушать мнение людей.

- Мы собрали вокруг себя людей. Каждый определенное количество. Мы разъяснили им про 39-й закон, про то, как эта процедура происходит. И я думаю, что народ все понял", - рассказал мининовский депутат Александр Анисимов.

Согласно этому закону, перед строительством объекта культового назначения его проект должен пройти сложный путь согласований. И только на последнем этапе попасть в муниципальное образование. При этом депутаты, вынося решение, обязаны учесть мнение жителей.

Можно сегодня сказать, что по адресу улица Барышиха 57 строительства гуманитарного центра с мечетью не будет.

Это уже второй участок в Митино, который оказался неподходящим для строительства исламского центра с мечетью. Первый забраковали из-за расположения там линий электропередач.

Московские власти продолжают искать варианты размещения новой мечети. Однако она не будет построена без поддержки большинства депутатов муниципальных собраний, то есть фактически - без поддержки жителей.