У Людмилы Чурсиной сестра попала в ДТП в Греции

На двух сегодняшних спектаклях, а также на двух завтрашних антрепризное жюри будет работать не в полном составе: его председатель Людмила Чурсина вынуждена была покинуть фестиваль.

Об этом сообщил продюсер фестиваля театра и кино Антон Калюжный:

«Случай беспрецедентный. Такого у нас еще не было. Дело в том, что родная сестра Людмилы Чурсиной находилась в Греции и там попала в ДТП. Конечно, Людмила Алексеевна сразу собралась и улетела в Москву. Она должна быть сейчас со своей семьей».

В ДТП пострадали сразу несколько россиян, но что конкретно с сестрой актрисы - пока неизвестно, пишет "КП".



