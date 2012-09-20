"Алтайская принцесса" отправляется на постоянное место "жительства" в музей

В аэропорт Новосибирска днем четверга направляется для перелёта в Горно-Алтайск древняя мумия, названная "алтайской принцессой". Республика получит также саркофаг. Все артефакты отправятся в регион на вертолете.

Ранее министр культуры Алтая Владимир Кончев заявлял, что мумия должна была стать одним из центральных экспонатов в национальном музее республики, открытие которого было намечено на 15 сентября, напоминает "Маяк".



"АН" писали, что "алтайская принцесса" была найдена новосибирскими археологами в 1994 году. среди захоронений V-IIIвв. до н.э. на плато Укок в центральной части алтайской горной системы. Ее реставрировали ученые лаборатории при мавзолее Ленина в Москве. Через четыре года после находки мумии ЮНЕСКО внесло плато Укок в список Всемирного природного наследия.