В четверг, в 19.00 МСК, в рамках фестиваля им. Андрея Петрова состоится концерт, в котором прозвучат симфонические произведения Народного артиста СССР, председателя жюри завершившегося 17 сентября VI Всероссийского конкурса композиторов Гии Канчели.

Об этом «БалтИнфо» сообщили организаторы. В программе: Rokwa для симфонического оркестра, «Маленькая Данелиада», а также музыка Андрея Петрова (фантастическая симфония «Мастер и Маргарита» и музыка к к/ф «Человек-амфибия») в исполнении оркестра Капеллы «Таврическая», дирижер - Заслуженный артист РФ Аркадий Штейнлухт (член жюри конкурса композиторов). Капелла «Таврическая» является непременным участником фестиваля и конкурса им. А.П. Петрова. Капелла была учреждена по инициативе Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ.

Художественным руководителем и главным дирижером оркестра Капеллы «Таврическая» является лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил Голиков. Оркестр аккомпанировал Елене Образцовой, Зурабу Соткилаве, Василию Герелло, Ирине Богачевой, Игорю Бутману, Давиду Голощекину, Анатолию Кроллу, Терем-квартету, Алессандро Сафина, Анатолию Кальварскому, Хуану де ла Рубиа, Франсису Гойе и многим другим. Коллектив ведет активную гастрольную деятельность, выступая в самых престижных концертных залах России и Европы. Капелла «Таврическая» осуществляет свою деятельность под патронатом лично Владимира Путина.