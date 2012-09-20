Личные вещи императрицы Марии Федоровны представят на выставке в Павловске

В четверг в Государственном музее-заповеднике «Павловск» открывается выставка «Неприятель вступил в пределы Наши...», посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года. Об этом «БалтИнфо» сообщили организаторы.

В ГМЗ «Павловск» нашли свою тему в череде юбилейных выставок нынешнего года — через документы и предметы исторической коллекции Павловского дворца, через мир чувств влиятельных участников событий. Абсолютное большинство экспонатов предстает перед публикой впервые. Среди них – настоящие раритеты, связанные с обитателями Павловского дворца. Документы, гравюры, карикатуры, книги, которыми дорожила императрица Мария Федоровна и хранила в своей библиотеке. Уникальные экспонаты выставки – «Заметки на Ферме», собственноручно сделанные императрицей Марией Федоровной, и маленький портфельчик, в котором они хранились.

Начиная с 1809 года, посещая летом ферму в Павловском парке, императрица на отдельных страницах вела дневник на французском языке. Она поверяла ему свои мысли и в Отечественную войну. На страницах дневника - размышления о батальных новостях, о судьбе Отечества и тревога о сыне Александре. Она – императрица и она – мать. Все годы императрица сохраняет непоколебимую уверенность в торжестве «нашего правого дела», даже в трагические моменты подготовки к эвакуации Павловска.