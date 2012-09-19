"Аргументы недели" подарят детям Тверского региона более 2500 книг

25 сентября в 15:00 в Твери (ДК «Химволокно», в 15.00) состоится встреча тверичан с людьми, которым не все равно, что читают наши дети. Общефедеральный социальный проект «Подарим детям мир знаний!» под эгидой "Аргументов недели", стартовавший в августе 2011 года, пришел в Тверскую область. В рамках проекта 2950 тыс. книг будет подарено детским и юношеским библиотекам, детским домам, малообеспеченным и многодетным семьям Тверского региона.



Ребят, а также их родителей и опекунов ждет большой праздник с разноцветными шарами, веселыми аниматорами, клоунами, фокусниками, а также главным подарком — умной и доброй Книгой. Специальные гости мероприятия - советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ и всемирно известная саксофонистка ВЕРОНИКА КОЖУХАРОВА.



Сегодня на полках книжных магазинов в большей степени демонстрируется количество, а не качество. На умы и души наших детей обрушиваются миллионы абсолютно бездарных «адаптаций» и «переложений». Более того, для многих российских детей даже эти издания недоступны. В проект «Подарим детям мир знаний!» вошли книги, которые представляют собой качественную, проверенную временем детскую литературу. Эти книги научили наших дедушек и бабушек, пап и мам грамотно рассуждать, логически мыслить, любить родной язык, историю и культуру своей страны. Теперь благодаря проекту, организованному социально-аналитической газетой «Аргументы недели», эти детские издания станут доступны каждому ребенку.



Книги проекта действительно представляют собой мир знаний. Но не «принудительных», которые нужно усвоить в обязательном порядке, а «добровольных» - которые хочется получать и усваивать. Детские рассказы Чехова, сказки Родари, беллетризованные задачи и веселые головоломки Дьюдени, рассказы Успенского и Чуковского, повести Гумилевской — далеко не полный перечень книг, которые знакомят маленьких читателей с увлекательной географией, неподдающейся математикой, богатым русским языком и, наконец, самой жизнью. Достойное место среди книг занимает впервые изданная «Радионяня. Веселая грамматика» Хайта и Левенбука - печатная версия знаменитой советской передачи. В нее вошли все выпуски «Радионяни», посвященные русскому языку. Здесь нет ни одной замысловатой строчки, сложные правила объясняются очень легко и живо.

Спонсором проекта является ООО «Инвекском».