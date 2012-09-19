Георгий Тараторкин уже стал лауреатом «Киношока»

В Анапе продолжает свою работу ХХI Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2012».

Фильм Михаила Ильенко "Тот, Кто Прошел Сквозь Огонь" открыл основной конкурс фестиваля. Став национальным лидером украинского проката (45 дней он держался в топ-10 вместе с другими лидерами проката - в основном американскими фильмами), фильм выдвинут Национальным оскаровским комитетом в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Фильм основан на реальных событиях. Судьба главного героя — летчика Ивана Додоки, чей самолет попал в аварию, неизвестна родственникам. Их уверяют, что он погиб, но жена чувствует, что ее муж жив.

В центре фильма "Самоубийца" таджикского режиссера Рустама Шоазимова история лесника, жена которого наконец-то забеременела, но для того, чтобы у нее родился сын со счастливой, богатой судьбой, леснику нужно убить олененка. Лента повествует о сложных взаимоотношениях человека и природы, о трагическом выборе между морально-нравственными ориентирами и деньгами.

" В жизни люди часто сталкиваются с подобными семейными проблемами: женщина отвечает за материальную сторону жизни и ставит мужа перед выбором", - рассказал режиссер.

Узбекская лента "Небеса - моя обитель" ("Паризод") Аюба Шахобиддинова - легенда о красивой одинокой девушке, которую пытается сосватать своим знакомым случайный прохожий, встретивший ее однажды в горах. Но потенциальные женихи отвергают девушку, считая, что в ее холодной красоте таится дьявол.

В конкурсной программе полнометражных фильмов — четырнадцать картин. Две из них — экранизации произведений Василя Быкова: «Блиндаж» Александра Горновского и «В тумане» Сергея Лозницы. Жюри конкурса, которое в этом году возглавляет писатель Владимир Войнович, предстоит посмотреть также ленту российского режиссера Алексея Балабанова « Я тоже хочу жить»,киргизский фильм «Назик" Эркина Салиева, Рустама Шоазимова, армянскую "Если все" Натальи Беляускене, литовский "Замок спящих бабочек" Альгимантаса Пуйпы, грузинский фильм "Опекун" Зазы Урушадзе, «Одинокий остров» Пеэтера Симма — совместное производство Беларуси, Латвии и Эстонии, казахский фильм «Талгат» Жанны Исамбаевой и латышко-исланскую картину Инары Колмане «Мона»

Фестиваль только начался, а народный артист РСФСР Георгий Тараторкин уже стал лауреатом «Киношока». На открытии он получил специальный приз «Госпожа Удача» имени Павла Луспекаева «За мужество и достоинство в профессии».

- Если не шок, то некоторую растерянность я испытываю, - признался актер.

В городском театре города прошел творческий вечер актера.

-Спасибо, что среди обширной программы фестиваля, - сказал актер, выйдя на сцену, - вы выбрали встречу со мной. На афише написано «концерт», когда вас просили отключить мобильные телефоны, сказали — мероприятие, в программе фестиваля наша встреча заявлена, как творческий вечер, а я бы назвал это - свидание.

Коллегу пришли поддержать Юрий Беляев, Татьяна Колганова, Татьяна Абрамова и многие другие гости и участники фестиваля, которые были поставлены перед нелегким выбором — смотреть конкурсную картину или же послушать в исполнении Тараторкина отрывки из произведений Достоевского, стихи Александра Блока.

XXI Открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии "Киношок-2012" продлится до 23 сентября.