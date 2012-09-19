Консерватория отмечает 150-летний юбилей концертом выпускников

Сегодня, в 19.00, состоится торжественный концерт, посвященный 150-летнему юбилею Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. На концерте выступят выпускники консерватории: заслуженный артист России Владимир Мищук (фортепьяно), лауреаты международных конкурсов Олеся Петрова (меццо-сопрано) и Ольга Пудова (сопрано).

Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе Смольного. Симфонический оркестр студентов консерватории под управлением народного артиста СССР Юрия Темирканова исполнит сочинения Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова и Шостаковича. Санкт-Петербургская консерватория — первое высшее профессиональное музыкальное учебное заведение России, открытие которого 20 сентября 1862 года явилось результатом усилий многих прогрессивных музыкантов-просветителей, среди которых наиболее значительной фигурой был выдающийся пианист и композитор Антон Григорьевич Рубинштейн.

К преподавательской работе в консерватории были привлечены лучшие музыканты России и европейских стран, в том числе, — скрипачи Генрик Венявский и Леопольд Ауэр, пианисты Теодор Лешетицкий и Анна Есипова, виолончелисты Карл Давыдов и Александр Вержбилович, певцы Генриетта Ниссен-Саломан и Камилло Эверарди, арфист Альберт Цабель, флейтист Цезарь Чиарди. Постепенно в стенах петербургской консерватории сложились уникальные исполнительско-педагогические школы, которые сыграли важную роль в развитии мировой музыкальной культуры.

Среди тех, кто прославил Санкт-Петербургскую консерваторию, были композиторы Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков, Анатолий Лядов и Александр Глазунов, Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский, Николай Мясковский и Дмитрий Шостакович; певцы Федор Стравинский и Иван Ершов, Елена Образцова и Евгений Нестеренко, Ирина Богачева и Владимир Атлантов, Сергей Лейферкус и Анна Нетребко; пианисты Василий Сафонов и Мария Юдина, Владимир Софроницкий и Владимир Нильсен, Леонид Николаев и Натан Перельман; скрипачи Яша Хейфец, Михаил Вайман, Борис Гутников; музыковеды Борис Асафьев, Юрий Тюлин, Христофор Кушнарев, Александр Должанский; дирижеры Евгений Мравинский, Илья Мусин, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Семен Бычков, Василий Синайский, Владислав Чернушенко, режиссеры Эммануил Каплан и Эмиль Пасынков, балетмейстеры Федор Лопухов и Петр Гусев, Борис Эйфман и Георгий Алексидзе и еще многие, многие известные деятели искусства. Наряду с Московской, Парижской консерваторией и Джульярдской школой (США), Санкт-Петербургская консерватория входит в число элитных мировых музыкальных школ.