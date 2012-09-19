Состояние Леонида Броневого стабильно тяжелое

Актёр театра и кино Леонид Броневой, госпитализированный накануне в Киевский городской центр сердца, перенёс сложную операцию, артист находится в реанимации, состояние 83-летнего актёра на данный момент стабильно тяжелое.

Вести.ру передают, что Броневого доставили в клинику с обширным инфарктом, артист находился в состоянии кардиологического шока. После операции Леонид Броневой находится на искусственной вентиляции легких, в медикаментозном сне, потому что так легче переносить состояние, уточняют лечащие врачи актера.

Транспортировка Броневого пока невозможна из-за состояния актера, пока курс лечения он будет проходить в Киеве.